Palacios rimpianto Inter? Il difensore va in nazionale con Scaloni

Il difensore si prepara a partire con la nazionale guidata da Scaloni, lasciando da parte i rimpianti legati all’Inter. La convocazione per le partite imminenti è stata ufficializzata e lui si unisce alla selezione argentina. La notizia arriva dopo un periodo in cui il giocatore ha mostrato le sue qualità in club. Segui le ultime novità sui nerazzurri.

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