Paduli l’annuncio | Ex industria laterizi il 7 aprile apre il cantiere per la bonifica

A Paduli, il 7 aprile partiranno i lavori di bonifica sull’area dell’ex Industria Laterizi. L’intervento riguarda la messa in sicurezza di un sito che in passato è stato utilizzato per la produzione di laterizi. La notizia è stata annunciata ufficialmente, e i lavori avranno una durata ancora da definire. La bonifica si inserisce in un’operazione di recupero ambientale dell’area.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 7 aprile prenderanno il via i lavori di bonifica del sito dell’ex Industria Laterizi. La data di apertura del cantiere è stata comunicata al Comune dai proprietari del sito atteso che il piano di lavoro predisposto dalla società specializzata ha già ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte dell’ASL. Si tratta di un passaggio atteso e significativo per la comunità di Paduli, relativo a una vicenda che ha presentato nel tempo un’evidente complessità sotto il profilo amministrativo e tecnico. L’Amministrazione comunale evidenzia di aver seguito con attenzione l’intero iter, come dimostrato dalla sequenza degli atti posti in essere,adottando tutti gli strumenti previsti dalla normativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paduli, l’annuncio:“Ex industria laterizi, il 7 aprile apre il cantiere per la bonifica” Articoli correlati Amianto nell’ex laterizi di Paduli, Vessichelli: “Sulla salute dei cittadini nessuno sconto”“Proteggere la salute dei cittadini di Paduli e preservare l’integrità ambientale dell’habitat naturale della mia comunità è non solo una priorità... Leggi anche: Paduli, Bonavita fissa gli obiettivi: “Prima la salute dei cittadini”. Nel mirino la bonifica della fornace a Carpinelli