Paduli al via il 7 aprile la bonifica dell’ex Industria Laterizi

Il Comune di Paduli ha annunciato che i lavori di bonifica dell’ex Industria Laterizi inizieranno il 7 aprile. Il cantiere sarà aperto ufficialmente in quella data, segnando l’avvio delle operazioni di messa in sicurezza del sito. La bonifica si inserisce in un intervento volto a tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

Il 7 aprile prenderanno il via i lavori di bonifica del sito dell’ex Industria Laterizi. La data di apertura del cantiere è stata comunicata al Comune dai proprietari del sito, atteso che il piano di lavoro predisposto dalla società specializzata ha già ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte dell’ASL. Si tratta di un passaggio atteso e significativo per la comunità di Paduli, relativo a una vicenda che ha presentato nel tempo un’evidente complessità sotto il profilo amministrativo e tecnico. L’Amministrazione comunale evidenzia di aver seguito con attenzione l’intero iter, come dimostrato dalla sequenza degli atti posti in essere, adottando tutti gli strumenti previsti dalla normativa. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Paduli, al via il 7 aprile la bonifica dell’ex Industria Laterizi Articoli correlati Paduli, l’annuncio:“Ex industria laterizi, il 7 aprile apre il cantiere per la bonifica”Tempo di lettura: 2 minutiIl 7 aprile prenderanno il via i lavori di bonifica del sito dell’ex Industria Laterizi. Amianto nell’ex laterizi di Paduli, Vessichelli: “Sulla salute dei cittadini nessuno sconto”“Proteggere la salute dei cittadini di Paduli e preservare l’integrità ambientale dell’habitat naturale della mia comunità è non solo una priorità...