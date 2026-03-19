Paartalu racconta la trasferta in Corea del Nord | Hanno frugato nei telefoni eravamo terrorizzati

Un giocatore australiano ha descritto l’esperienza durante una trasferta in Corea del Nord, affermando che i membri della squadra sono stati sottoposti a controlli sui telefoni e che si sono sentiti molto spaventati. Ha spiegato che durante la visita i funzionari di stato hanno effettuato ispezioni personali e che il clima era teso. La squadra ha vissuto un soggiorno caratterizzato da misure di sicurezza rigide e atmosfere di paura.