Otofarma tra le Stelle del Sud 2026 | il gruppo campano dell’udito conquista la 26ª posizione

Otofarma, azienda campana specializzata nella produzione di apparecchi acustici, si è posizionata alla 26ª posizione nella classifica delle Stelle del Sud 2026. La società, attiva principalmente nella distribuzione di dispositivi uditivi, è stata riconosciuta ufficialmente tra le aziende più rilevanti della regione. La premiazione si è svolta in un evento dedicato alle imprese del sud Italia.

“Essere inclusi tra le ‘Stelle del Sud 2026’ come una delle realtà più dinamiche e performanti del Sud Italia è per noi motivo di grande soddisfazione”, afferma Giovanna Incarnato Bartolomucci, CEO di Otofarma. “Rappresenta un traguardo significativo del lavoro svolto finora e, allo stesso tempo, uno stimolo a proseguire con determinazione nel nostro percorso di crescita. Questo risultato testimonia l’impegno costante del nostro team, la fiducia dei nostri partner e la validità della nostra strategia orientata all’innovazione, alla qualità e alle persone.” Otofarma conferma l’impegno a una crescita sostenibile e innovativa, mantenendo al centro il benessere dei clienti, dei collaboratori e dei territori in cui opera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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