Ostensione di San Francesco l’abbraccio di Assisi al patrono d’Italia

A Assisi si svolge un evento importante per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco, con un’ostensione che coinvolge la chiesa inferiore della città. La cerimonia vede la partecipazione di fedeli e cittadini che si riuniscono per rendere omaggio al patrono d’Italia, offrendo un momento di condivisione e di fede. L’evento rappresenta un momento di riferimento per la comunità locale e i visitatori.

Un segno di speranza in un’epoca lacerata da conflitti. Ad Assisi è in corso un evento storico. In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco nella chiesa inferiore della Basilica, c’è la prima ostensione pubblica e prolungata delle spoglie mortali del poverello di Assisi, patrono d’Italia e fondatore dell’Ordine francescano, proclamato santo da papa Gregorio IX il 16 luglio 1228. San Francesco continua a toccare nel profondo il cuore delle persone, amato universalmente perché rappresenta un simbolo di pace, povertà, umiltà e rispetto per il creato. Chiamato il “poverello d’Assisi” per la sua scelta di spogliarsi di ogni bene materiale e condurre una vita semplice. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ostensione di San Francesco, l’abbraccio di Assisi al patrono d’Italia Articoli correlati Assisi, Fontana all’ostensione di San Francesco: «Preghiamo per l’Italia, il suo messaggio è speranza di pace»Assisi (Perugia), 13 marzo 2026 – "Davanti a San Francesco rivolgiamo la nostra preghiera per l'Italia. Ottavo Centenario della morte: Assisi si apre al mondo con l'ostensione del corpo di San FrancescoOggi pomeriggio la solenne cerimonia nella Basilica inferiore alla presenza di 300 frati. Ostensione di San Francesco, l’abbraccio di Assisi al patrono d’Italia Contenuti e approfondimenti su Ostensione di San Francesco l'abbraccio... Temi più discussi: San Francesco: l’ostensione come lezione di leadership per il nostro tempo; Assisi, un popolo pellegrino da tutto il mondo per pregare con Francesco; Ostensione di San Francesco: Zuppi prega per la pace; Ostensione di San Francesco, l’abbraccio di Assisi al patrono d’Italia. Ostensione di San Francesco, l’abbraccio di Assisi al patrono d’ItaliaUn segno di speranza in un’epoca lacerata da conflitti. Ad Assisi è in corso un evento storico: in occasione degli 800 anni dalla morte di ... stream24.ilsole24ore.com San Francesco: l’ostensione come lezione di leadership per il nostro tempoIn occasione dell’VIII centenario della morte di San Francesco, ad Assisi si sta svolgendo la prima ostensione pubblica delle sacre spoglie del Poverello. portalecce.it London One Radio. . Ostensione di San Francesco: in diretta con il Fra Marco Moroni (Basilica S. Franesco - Assisi) SAN FRANCESCO D'ASSISI non era solo una persona fragile, anzi si arrabbiava, aveva un carattere forte con i forti e abbracciava i deboli. E q - facebook.com facebook