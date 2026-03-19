Al red carpet degli Oscar 2026, diverse attrici come Anne Hathaway, Nicole Kidman e Gwyneth Paltrow sono apparse con volti che presentavano caratteristiche molto simili tra loro. La manifestazione ha mostrato un’immagine di uniformità estetica, con lineamenti che si sono sovrapposti tra le protagoniste della serata. La scena si è concentrata su una tendenza evidente tra le celebrità presenti.

Il red carpet degli Oscar 2026 si è trasformato in una passerella di uniformità estetica, dove Anne Hathaway, Nicole Kidman e Gwyneth Paltrow hanno sfilato con lineamenti sorprendentemente sovrapposti. Esperti di medicina estetica hanno definito questo fenomeno come la New Hollywood Face, un nuovo standard che privilegia una perfezione levigata capace di cancellare ogni traccia di stanchezza. Dietro questa apparenza fresca si nasconde un processo di omologazione dei tratti del viso, come se fossero stati modellati da un unico algoritmo della bellezza. La tendenza non punta più allo stravolgimento chirurgico del passato, ma a una manutenzione invisibile che mantiene l’armonia senza bloccare la mimica facciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oscar 2026: il volto unico che cancella le icone

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