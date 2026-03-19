Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha affermato che l’Europa non può permettersi di deindustrializzarsi e ha sottolineato la necessità di un’Europa unita nel settore energetico. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate presso la sede della delegazione di Confindustria a Bruxelles, dove ha evidenziato l'importanza di coordinare gli sforzi tra i paesi membri per affrontare le sfide energetiche.

«Serve un'Europa unita nel settore energetico». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, dalla sede della delegazione di Confindustria a Bruxelles. Nel 2019, nella Milano che sognava di diventare capitale europea di grandi patrimoni e manager globali, prendeva forma il racconto di The Core, il club privato più esclusivo in arrivo da New York: soci selezionati, quote altissime, business, benessere, ristorazione di lusso e medicina della longevità, tutto in corso Matteotti 14. Dietro il progetto ci sono Jennie e Dangene Enterprise. Jennie ne è il volto imprenditoriale e relazionale. Ed è anche la donna che, in una mail del 15 aprile 2016 emersa nelle carte americane del caso Epstein-Maxwell, scrive a Jeffrey Epstein chiamandolo il suo «angelo custode». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Orsini: «Non possiamo deindustrializzare l'Ue»

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