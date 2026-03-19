Durante la settimana dal 23 al 29 marzo 2026, si conclude ufficialmente il primo trimestre dell'anno, portando con sé la necessità di fare scelte definitive. È un periodo in cui non si avviano nuovi progetti, ma si decide cosa mantenere e cosa eliminare per prepararsi a aprile. Questa fase riguarda tutti i dodici segni zodiacali, che devono fare i conti con le proprie decisioni in vista del mese successivo.

La settimana dal 23 al 29 marzo 2026 segna la chiusura reale del primo trimestre. Non è più il momento di iniziare, ma di decidere cosa portare ad aprile e cosa lasciare indietro. Le scelte fatte ora incidono direttamente su tempo, energia e risultati del prossimo mese. Questa è una fase pratica: alcune situazioni hanno funzionato, altre no. Continuare tutto indistintamente crea solo dispersione. Ridurre, semplificare e chiarire le priorità è ciò che permette di entrare nel nuovo ciclo con più margine e meno stress. Guida pratica di fine mese a cura di Eryx Aggiornato il 19 marzo 2026 In breve: Priorità: chiudere ciò che è aperto Errore da evitare: accumulare nuove attività Focus: fare spazio per aprile Regola della settimana: se qualcosa non ha dato risultati negli ultimi mesi, difficilmente cambierà nei prossimi sette giorni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo fine Marzo 2026: cosa chiudere subito per non perdere aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

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Yoshiiiiiii. . Ma perchè nell'oroscopo cinese non c'è il gatto E com'è nata questa cosa E tu Che segno sei ! Guardi fino all'ultimo , scoprite tante cose nuove ! Vi lascerò allegato anche a fine video , gli anni della nascita con il segno zodiacale cinese ! La le - facebook.com facebook