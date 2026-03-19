Oroscopo di venerdì 20 marzo 2026 | con il Sole in Ariete inizia la primavera le previsioni segno per segno

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 20 marzo 2026 segna l'inizio della primavera con il Sole in Ariete. In questa giornata, l'equinozio di primavera si verifica e Mercurio riprende il moto diretto. Questi eventi influenzano le previsioni per i vari segni zodiacali, che si concentrano su cambiamenti e nuovi inizi. Le condizioni astrologiche di oggi portano un senso di rinnovamento e di movimento.

L'equinozio di primavera e Mercurio che torna in moto diretto, nell'oroscopo di venerdì 20 marzo 2026, sembrano dare un taglio ai tormenti dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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