Oroscopo di venerdì 20 marzo 2026 | con il Sole in Ariete inizia la primavera le previsioni segno per segno

Venerdì 20 marzo 2026 segna l'inizio della primavera con il Sole in Ariete. In questa giornata, l'equinozio di primavera si verifica e Mercurio riprende il moto diretto. Questi eventi influenzano le previsioni per i vari segni zodiacali, che si concentrano su cambiamenti e nuovi inizi. Le condizioni astrologiche di oggi portano un senso di rinnovamento e di movimento.

L'equinozio di primavera e Mercurio che torna in moto diretto, nell'oroscopo di venerdì 20 marzo 2026, sembrano dare un taglio ai tormenti dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Oroscopo Branko oggi, venerdì 20 febbraio 2026: le previsioni segno per segnoOROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre... Oroscopo Branko oggi, venerdì 6 marzo 2026: le previsioni segno per segnoOROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il... Aggiornamenti e notizie su Oroscopo di venerdì 20 marzo 2026 con... Temi più discussi: L’oroscopo di venerdì 13 marzo 2026; Oroscopo venerdì 20 marzo 2026: Ariete sincero, Toro al bivio, Acquario stremato. Pesci? Rinuncia alle aspettative; L’oroscopo della settimana, dal 14 al 20 marzo; Oroscopo venerdì 20 marzo 2026. Oroscopo di venerdì 20 marzo 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segnoOroscopo di giovedì 20 marzo 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni segno per segno e classifica dei segni. atomheartmagazine.com Oroscopo di venerdì 20 marzo 2026: Cancro, Vergine e Bilancia al topScopri come sarà la tua giornata a seconda del tuo segno zodiacale ... msn.com Oroscopo di domani per tutti i segni zodiacali. Cosa accadrà e quali saranno i segni più fortunati Leggi su QdS.it https://qds.it/oroscopo-20-marzo-2026-previsioni-segni/5/ - facebook.com facebook Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne x.com