orchestra e coro per felix mendelssohn

Il conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara ha organizzato un concerto con orchestra e coro dedicato a Felix Mendelssohn, concentrandosi su brani meno noti del compositore tedesco. L’evento mira a valorizzare parti del suo repertorio che raramente vengono eseguite, offrendo così al pubblico un’occasione di ascolto diversa e approfondita. La serata si inserisce nel programma di promozione musicale dell’istituto.

Il conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara prosegue il suo impegno nel promuovere e diffondere il repertorio meno frequentato di Felix Mendelssohn. In collaborazione con la Società Luigi Barbara, la Camerata musicale Sulmonese, il Coro dell’accademia di Pescara e il Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, l’orchestra e il coro del conservatorio porteranno in scena lunedì alle 21, la Sinfonia n. 2 in si bemolle maggiore Lobgesang (Canto di lode) op. 52, monumentale pagina per soli, coro, orchestra e organo. Questa produzione rappresenta un importante momento di crescita artistica e professionale per gli studenti, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con un capolavoro del grande repertorio sinfonico-corale e, al tempo stesso, di collaborare con realtà culturali di primo piano del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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