Ora fibra e 5g cominciano a fruttare Le Telco in Europa tornano appetibili

Le aziende di telecomunicazioni in Europa mostrano segnali di ripresa, con le azioni che sono aumentate del 20% dall'inizio dell’anno, rendendole tra le più performanti dopo il settore energetico. Ora fibra e 5G iniziano a generare profitti, attirando di nuovo l’interesse degli investitori e cambiando lo scenario del mercato.

Dopo anni di torpore, il settore europeo delle telecomunicazioni è tornato al centro dei mercati. Dall’inizio dell’anno il comparto ha guadagnato circa il 20%, collocandosi tra i migliori in Europa dietro l’energia. Un rimbalzo che interrompe una lunga fase di debolezza, segnata da concorrenza aggressiva, mercati maturi e regole penalizzanti. A sostenere il recupero è soprattutto la fine della fase più pesante degli investimenti in 5g e fibra. «La fase di maggiori investimenti infrastrutturali sta volgendo al termine», spiega Salvatore Gaziano, responsabile delle strategie di investimento di SoldiExpert Scf, «e questo sta finalmente migliorando i margini di profitto. 🔗 Leggi su Laverita.info

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