Oppo Find N6 sfida tutti | più di 27 ore di batteria e ricarica lampo

L’Oppo Find N6 si presenta come uno dei pieghevoli più attesi del 2026, con una batteria che dura oltre 27 ore e una ricarica rapida. Le prime recensioni evidenziano la sua versatilità, valorizzando sia le prestazioni come smartphone pieghevole sia come telefono classico. Il dispositivo si distingue per un design compatto e agile, capace di adattarsi alle diverse esigenze degli utenti.

L’Oppo Find N6 si prepara a diventare uno dei pieghevoli più interessanti del 2026. Le prime recensioni sottolineano come il dispositivo eccella sia come smartphone pieghevole che come telefono tradizionale, combinando un design agile con prestazioni hardware di alto livello. Uno dei punti forti del Find N6 è la sua batteria al carbonio-silicio da 6.000 mAh, che garantisce un’autonomia eccezionale. Secondo un test completo di PhoneBuff, l’Oppo Find N6 supera in durata della batteria sia il Galaxy Z Fold 7 sia il Google Pixel 10 Pro Fold. L’Oppo Find N6 offre quindi circa un’ora in più rispetto al Galaxy Z Fold 7 e due ore rispetto al Pixel 10 Pro Fold, nonostante quest’ultimo abbia una batteria da 5. 🔗 Leggi su Billipop.com

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