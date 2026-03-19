A Oppido, i genitori di 186 bambini sottoposti a cura difendono il cardiochirurgo coinvolto in un procedimento legale. Nel contesto dello scontro tra il legale dei Caliendo e le autorità, si discute anche del diritto di cronaca e della presunzione di innocenza. La vicenda si svolge tra accuse e difese, con le famiglie che si schierano in sua difesa.

Oppido: i genitori di 186 bimbi curati difendono il cardiochirurgo. Scontro con il legale dei Caliendo tra diritto di cronaca e presunzione di innocenza. Il caso del dottor Oppido continua a far discutere, spostando lo scontro dalle aule di tribunale al piano del dibattito pubblico e del diritto di opinione. Al centro della disputa c’è la figura del noto specialista, recentemente destinatario di nuove contestazioni da parte della Procura di Napoli e del Nas, che al reato di omicidio colposo in concorso hanno aggiunto l'accusa di falso. Nonostante il peso delle indagini, un folto gruppo di genitori — rappresentanti di 186 bambini nati con patologie cardiache e curati dal medico — ha rotto il silenzio per ribadire la propria incondizionata stima professionale nei suoi confronti. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Oppido: i genitori dei piccoli pazienti difendono il cardiochirurgo e richiamano la Costituzione

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