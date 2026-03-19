Opossum vivo tra i peluche sorpresa all’aeroporto di Hobart | come è entrato nel negozio

Un opossum è stato trovato vivo tra i peluche nel negozio di souvenir dell’aeroporto di Hobart, in Tasmania. L’animale è stato scoperto da un dipendente che ha notato il mammifero tra gli acquisti esposti. La presenza dell’animale ha attirato l’attenzione dei clienti e del personale, che hanno prontamente segnalato l’accaduto alle autorità competenti. L’opossum è stato poi presa in custodia e trasferita in un luogo sicuro.

Hobart (Australia), 19 marzo 2026 – Una bizzarra sorpresa ha lasciato interdetti i viaggiatori all’interno del negozio di souvenir dell’aeroporto di Hobart, il principale scalo dell’isola australiana della Tasmania. Tra gli scaffali dedicati agli animali di peluche, infatti, è sbucato fuori un vero opossum, che dopo attimi iniziali di tranquillità ha iniziato a sgambettare fuori dal negozio causando il caos nella sala partenze. Una possibile motivazione della presenza dell’animale all’interno della struttura può essere legata ai lavori di ristrutturazione in corso, ma permangono ancora i dubbi su come esso sia entrato. L’assurda vicenda. Un opossum in carne e ossa ha creato scompiglio tra gli spazi interni dell’aeroporto australiano di Hobart, in Tasmania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Opossum vivo tra i peluche, sorpresa all’aeroporto di Hobart: come è entrato nel negozio Articoli correlati Australia, un opossum spunta tra i peluche di in un negozio di souvenir dell'aeroportoIn Australia, mentre un passeggero curiosava tra gli scaffali pieni zeppi di peluche di animali in un negozio di souvenir dell’aeroporto di Hobart,... Trova l’intruso: un possum dalla coda a spazzola tra i peluche dell’aeroporto di Hobart – Il videoPerfettamente mimetizzato tra i peluche di un negozio dell’aeroporto di Hobart, in Australia, un possum dalla coda a spazzola ha sorpreso un...