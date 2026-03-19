Operaio 30enne precipita per 8 metri e sfonda lucernaio | ricoverato con fratture e lesioni a Napoli

Un operaio di 30 anni è caduto da circa otto metri mentre stava installando pannelli fotovoltaici su un tetto a Sant'Antonio Abate. Durante l'incidente, ha sfondato un lucernario e ha riportato fratture e altre lesioni. È stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.