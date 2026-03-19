Open Horizons terza open call | contributi fino a 55mila euro a startup rosa e deep-tech

Da ildenaro.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto europeo Open Horizons, finanziato da Horizon Europe, ha annunciato la terza open call, disponibile dal 2 marzo 2026 e con termine il 19 maggio 2026. Questa chiamata è rivolta a startup innovative, con un focus su imprese femminili e tecnologie deep-tech, offrendo contributi fino a 55.000 euro. La selezione prevede la valutazione di proposte in tutta Europa.

Il progetto europeo  Open Horizons, finanziato nell’ambito di Horizon Europe, ha reso pubblica la  terza Open Call,  aperta ufficialmente dal 2 marzo 2026 e con scadenza fissata al  19 maggio 2026. L’iniziativa è pensata per sostenere  startup digitali e deep-tech guidate da donne,  offrendo un pacchetto complessivo di incentivi:  fino a 55.000 euro a fondo perduto (equity-free),  mentoring, e la possibilità di co-sviluppare progetti pilota remunerati insieme a grandi aziende europee. Possono partecipare  startup con sede in un paese UE o associato Horizon Europe, in ambito deep-tech o digitale (AI, IoT, Green Tech, Blockchain, ecc.), e con almeno una donna in ruolo chiave (CEO, CTO o simile). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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