Open Horizons terza open call | contributi fino a 55mila euro a startup rosa e deep-tech

Il progetto europeo Open Horizons, finanziato da Horizon Europe, ha annunciato la terza open call, disponibile dal 2 marzo 2026 e con termine il 19 maggio 2026. Questa chiamata è rivolta a startup innovative, con un focus su imprese femminili e tecnologie deep-tech, offrendo contributi fino a 55.000 euro. La selezione prevede la valutazione di proposte in tutta Europa.

Il progetto europeo Open Horizons, finanziato nell’ambito di Horizon Europe, ha reso pubblica la terza Open Call, aperta ufficialmente dal 2 marzo 2026 e con scadenza fissata al 19 maggio 2026. L’iniziativa è pensata per sostenere startup digitali e deep-tech guidate da donne, offrendo un pacchetto complessivo di incentivi: fino a 55.000 euro a fondo perduto (equity-free), mentoring, e la possibilità di co-sviluppare progetti pilota remunerati insieme a grandi aziende europee. Possono partecipare startup con sede in un paese UE o associato Horizon Europe, in ambito deep-tech o digitale (AI, IoT, Green Tech, Blockchain, ecc.), e con almeno una donna in ruolo chiave (CEO, CTO o simile). 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Cybersecurity, open call per le Pmi: contributi fino a 30mila euro Leggi anche: We-Rise, Open Call startup femminili: finanziamenti per 600mila euro Una raccolta di contenuti su Open Horizons Temi più discussi: Come finanziare startup femminili deep tech con il bando Open Horizons; Horizon Europe: webinar UE su Open Science, risultati della ricerca e AI - APRE; Golf, la leva turistica che non ti aspetti: In Lombardia vale 185 milioni; Forza Horizon 6: da Tokyo ai biomi del Giappone, l'enorme open world in video. Come finanziare startup femminili deep tech con il bando Open HorizonsIl bando Open Horizons, finanziato dal programma Horizon Europe, sostiene startup deep-tech e digitali con leadership femminile. La terza open ... ipsoa.it Open Horizons – Terzo bando apertoEnte promotore: Commissione Europea – Horizon Europe – Progetto Open Horizons | Scadenza: 19 maggio 2026 (ANSA) ... ansa.it Aperto l’ultimo round di Open Horizons Per le vincitrici fino a 55mila euro di finanziamento non diluitivo, mentoring e accesso a pilot con grandi aziende aifi.it/it/private-cap… #startup #deeptech #innovazione #donne #horizoneurope x.com Il 4 marzo al Villa Paradiso Golf Club si è tenuto l’evento di lancio del progetto “Open Horizons – Lombardia Capitale del Golf”, promosso da Assolombarda con Federgolf Lombardia e Confindustria Lombardia, con il coinvolgimento dei golf club regionali e del - facebook.com facebook