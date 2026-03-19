Due persone sono state arrestate a Catania in relazione a un omicidio in cui il corpo della vittima è stato trovato all’interno di un’auto data alle fiamme. Tra gli indagati figura anche il figlio di un noto boss locale. Le forze dell’ordine hanno eseguito i provvedimenti, e le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un omicidio seguito dal tentativo di cancellare ogni traccia, dando fuoco a un’auto con il corpo all’interno. È questo il quadro emerso nell’inchiesta della Procura di Catania che ha portato all’arresto di due persone. Il delitto e le accuse Secondo l’accusa, il delitto, avvenuto nel gennaio 2026, sarebbe maturato per dissidi legati al traffico di stupefacenti. Dopo aver ucciso la vittima, i due avrebbero incendiato un’auto con all’interno il cadavere. Agli indagati vengono contestati i reati di omicidio, soppressione di cadavere, porto abusivo di armi e danneggiamento seguito da incendio, con l’aggravante del metodo mafioso. Coinvolto il figlio di un esponente mafioso Tra i destinatari della misura cautelare figura anche il figlio di un esponente di rilievo del clan “Cappello-Bonaccorsi”, che avrebbe avuto contrasti con la vittima. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Omicidio e cadavere bruciato in auto, due arresti a Catania: tra gli indagati il figlio di un boss

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