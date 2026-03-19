Valentina Sarto, 42 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Dongellini, 50 anni, originario di Sassoleone. L’omicidio è avvenuto a Bologna, e la donna era originaria del Bolognese. La madre di Valentina ha espresso il suo dolore, dicendo che la figlia le è stata tolta senza pietà e chiedendo scusa di non essere riuscita a proteggerla.

Bologna, 19 marzo 2026 – Valentina Sarto, 42 anni, originaria del Bolognese, uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Dongellini, 50 anni, nativo di Sassoleone (Casalfiumanese). La tragedia . L’ omicidio è avvenuto a Bergamo dove la coppia viveva dopo essersi sposata appena un anno fa, dopo un lungo fidanzamento. Una violenza che non ha lasciato scampo alla donna in quanto, dai primi rilievi, sarebbe stata colpita da diversi fendenti alla gola, alla schiena e alla testa. L’uomo dimesso dall’ospedale. Dopo averla uccisa, l’uomo ha tentato il suicidio attraverso l’ingestione di farmaci e ferite autoinferte, non riuscendo nell’intento. Dongellini era stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sotto stretta sorveglianza ed è stato dimesso, questa mattina, poco dopo le 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Valentina, il dolore di mamma Lia: “Ti ha tolto la vita senza pietà, scusa se non sono riuscita a proteggerti”

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