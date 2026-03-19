Omicidio di Montegranaro cosa dice l’autopsia sul corpo dello stalliere ucciso da un colpo di fucile

Sabato mattina, a Montegranaro, un uomo di 42 anni di origini russe è stato ucciso da un colpo di fucile. L’autopsia ha rivelato che il proiettile, esploso da distanza ravvicinata, ha perforato le arterie della gola, causando la morte. La vittima lavorava in una struttura ricettiva della zona, mentre le autorità stanno indagando sugli eventi che hanno portato a questo episodio.

Fermo, 19 marzo 2026 – Il colpo di fucile che sabato mattina ha ucciso Vladislav Sergevich Grigorev, il russo di 42 anni che lavorava in una struttura ricettiva di Montegranaro, è stato esploso da distanza ravvicinata e ha centrato mortalmente le arterie della gola. E’ questo l’unico elemento emerso ieri nel corso dell’autopsia svolta dal medico legale, Alessia Romanelli, sulla salma dell’uomo rimasto ucciso da una fucilata partita da un Breda calibro 12 da caccia imbracciato in quel momento da Palmiero Berdini, l’82enne di Monte Urano, difeso dagli avvocati Rossano Romagnoli e Andrea Andrenacci, accusato di omicidio volontario. Un particolare che potrebbe essere compatibile con entrambe le versioni fornite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Montegranaro, cosa dice l’autopsia sul corpo dello stalliere ucciso da un colpo di fucile Articoli correlati Ucciso da colpo di fucile. L’autopsia per la veritàE’ previsto per oggi il conferimento dell’incarico per l’autopsia sulla salma di Grigorev Vladislav Sergevich, il 42enne di origini russe rimasto... Chi era Grigorev Vladislav Sergevich: ucciso da un colpo di fucile durante una battuta di caccia a MontegranaroChi era Grigorev Vladislav Sergevich, l’uomo ucciso a Montegranaro Una mattina di lavoro e di routine si è trasformata in tragedia nelle campagne di... Una raccolta di contenuti su Omicidio di Montegranaro cosa dice... Temi più discussi: Omicidio di Montegranaro, cosa dice l’autopsia sul corpo dello stalliere ucciso da un colpo di fucile; Tragedia a Montegranaro, la versione del cacciatore: È stato un incidente; Si lamenta per gli spari, 43enne russo ucciso da una fucilata al collo a Montegranaro. Si indaga per omicidio. Cacciatore di 82 anni...; Lite durante la battuta di caccia a Montegranaro vicino Fermo, 80enne gli spara con il fucile: morto a 42 anni. Si lamenta per gli spari, 43enne russo ucciso da una fucilata al collo a Montegranaro. Si indaga per omicidio. Cacciatore di 82 anni sotto inchiesta: «Colpo accidentale»MONTEGRANARO Una fucilata al collo, un solo colpo fatale. È morto praticamente all’istante Grigorev Vladislav Sergevich, russo di 43 anni. La tragedia si è consumata ... corriereadriatico.it Lite durante la battuta di caccia a Montegranaro vicino Fermo, 80enne gli spara con il fucile: morto a 42 anniLite nelle campagne di Montegranaro vicino Fermo: ucciso da un colpo di fucile durante battuta di caccia. Un 80enne indagato per omicidio volontario ... virgilio.it Gli aggiornamenti sull'indagine per la morte del 43enne dipendente di un maneggio di Montegranaro, ucciso ieri da un colpo esploso da un cacciatore, durante una battuta. "Una fatalità", si difende l'uomo, di 82 anni, che è indagato per omicidio. Domani dovr - facebook.com facebook