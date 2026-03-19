Omicidio di mafia a Catania giustiziato in spiaggia e bruciato in auto per un debito di gioco

Due persone sono state arrestate tra Catania e Zaccanopoli con l’accusa di aver ucciso un uomo in spiaggia e di averlo poi bruciato in auto. L’omicidio, avvenuto in relazione a un debito di gioco e di droga, è stato commesso con modalità che indicano un metodo mafioso. Le indagini hanno portato all’arresto delle due persone coinvolte.

Due arresti per omicidio aggravato dal metodo mafioso a Catania. I provvedimenti sono stati eseguiti questa mattina nei confronti di due indagati, ritenuti responsabili di un efferato delitto avvenuto il 5 gennaio 2026 tra Catania e Carlentini, con movente legato a dissidi su traffico di droga e debiti di gioco. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha coinvolto i Comandi Provinciali di Catania e Siracusa, con il supporto del personale del Comando Provinciale di Vibo Valentia. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha coordinato le indagini sin dalle prime fasi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio di mafia a Catania, giustiziato in spiaggia e bruciato in auto per un debito di gioco Articoli correlati Omicidio e cadavere bruciato in auto, due arresti a Catania: tra gli indagati il figlio di un bossUn omicidio seguito dal tentativo di cancellare ogni traccia, dando fuoco a un’auto con il corpo all’interno. Debito di gioco e violenze con arma softair, omicidio a Roma: vittima si lancia dal terrazzo, 49enne arrestatoEseguito un arresto per omicidio preterintenzionale a Roma, dove un uomo di 49 anni è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto... Tutto quello che riguarda Omicidio di mafia a Catania giustiziato... Temi più discussi: Quindici anni fa l'omicidio di Giuseppe Mizzi, vittima innocente di mafia: Mai abbassare testa contro clan; 20 febbraio 1916, l’omicidio di Don Giorgio Gennaro a Brancaccio: il primo prete ucciso dalla mafia; A 34 anni dall’omicidio di Salvo Lima: un nodo irrisolto di Cosa Nostra; 15 anni fa l'omicidio di Giuseppe Mizzi, vittima innocente di mafia. L’omicidio di Giovanni Perdichizzi a Barcellona, il pm: «Condannate a 30 anni Bucolo e Crinò»Un altro omicidio della guerra di mafia a Barcellona Pozzo di Gotto che arriva in un’aula di giustizia dopo tanti anni. Ieri mattina davanti alla gup Ornella Pastore in udienza preliminare, con il rit ... messina.gazzettadelsud.it Mafia, ucciso e carbonizzato a Carlentini: arrestati i due presunti assassini. Si cercano i compliciContrasti per lo spaccio e il gioco d'azzardo dietro l'omicidio di Salvatore Privitera, a Carlentini, il 5 gennaio: oggi gli arresti. meridionews.it Dopo 13 anni, processo con rito abbreviato per l'omicidio di Giovanni Perdichizzi (1° gennaio 2013 a Barcellona Pozzo di Gotto): due gli imputati, il pm chiede 30 anni - facebook.com facebook In Belgio potrà iniziare il primo processo per l’omicidio di Patrice Lumumba x.com