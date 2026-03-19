Un nuovo sospetto emerge nell'ambito del caso dell'omicidio di Attanasio. Si parla di un traffico illecito di visti italiani in Congo, che coinvolgerebbe una persona recentemente scoperta a conoscere dettagli sensibili sulla rete. Le indagini si concentrano su questa pista, mentre gli investigatori raccolgono prove e testimonianze per chiarire eventuali collegamenti con il delitto.

Limbiate (Monza Brianza), 19 marzo 2026 – Un presunto traffico illecito di visti di italiani attivo a Kinshasa, capitale del Congo, dietro l' omicidio dell'ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo, avvenuto cinque anni, il 22 febbraio 2021. L’esposto alla Finanza. È l'ipotesi contenuta in un esposto presentato dal deputato di Fdi, Andrea Di Giuseppe al Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. Un’iniziativa che secondo il denunciante “potrebbe portare nuovi sviluppi finora sconosciuti in relazione alle circostanze che hanno determinato l'uccisione”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Attanasio, spunta l’ennesima pista: “Aveva scoperto il racket dei visti italiani in Congo”

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