Allo Shalom si tiene un concerto dedicato a George Gershwin, il compositore, pianista e direttore d’orchestra statunitense. L’evento rende omaggio alla sua figura, riconosciuta per aver portato la musica classica verso il musical e il jazz nel corso del Novecento. La serata presenta brani originali che evidenziano il ruolo di Gershwin come innovatore musicale di quel periodo.

Un omaggio al pianista, direttore d’orchestra e compositore americano George Gershwin, geniale traghettatore della musica cosiddetta colta verso i nuovi lidi, tutti novecenteschi, del musical e del jazz. Ecco il cuore del concerto in programma oggi alle 21 al Teatro Shalom di Empoli, che vedrà protagonisti Enrico Pieranunzi al pianoforte, Gabriele Pieranunzi al violino e Gabriele Mirabassi al clarinetto. Il programma prevede l’esecuzione di alcuni fra i brani più iconici del compositore statunitense, come "An American in Paris", "The man I love", "I got rhythm", "Rhapsody in blue". Le trascrizioni e le elaborazioni originali portano la firma... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Tutto quello che riguarda Omaggio a Gershwin allo Shalom

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