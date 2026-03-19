Il Comune ha deciso di dedicare una strada a don Enrico Piastri, riconoscendo il suo ruolo nella storia locale. La nuova denominazione si inserisce nella lista di nomi di figure importanti per la comunità, spesso ricordate attraverso le vie cittadine. Questa scelta mira a mantenere vivo il ricordo di persone che hanno lasciato un segno significativo nel territorio.

Nella toponomastica comunale ci si può trovare anche storie di vita, nomi di persone mai dimenticate e il cui contributo è stato grande per la comunità. Una figura centrale per Torrita di Siena è stata quella di don Enrico Piastri che per quasi 50 anni è stato il parroco della Parrocchia di San Macario al Capannone. Il Comune di Torrita di Siena intende rendergli omaggio, apportando una variazione nella propria toponomastica e quindi intitolandogli quella che è l’attuale via delle Fonti Oppiate, strada comunale compresa tra l’intersezione con Via Passeggio Garibaldi e Via Lauretana Nord. Nato a Montefollonico nel 1919 e scomparso nel 1991,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omaggio a don Enrico Piastri. Il Comune gli dedica una strada

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