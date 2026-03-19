Oltre il verde | i segreti nascosti di San Patrizio

Il 17 marzo, giornata dedicata a San Patrizio, viene celebrata in tutto il mondo con eventi e manifestazioni che vanno oltre il simbolo del verde e del trifoglio. La festa coinvolge diverse città, con parate, spettacoli e tradizioni locali che si svolgono in vari paesi. Questa data rappresenta un momento di festa per molte comunità, che condividono usanze e celebrazioni di diversa origine.

Il 17 marzo, giorno sacro per l’Irlanda e celebrato globalmente, trascende il semplice verde e il trifoglio che dominano la percezione italiana della festa. Mentre le strade si colorano di tonalità smeraldo, un universo simbolico molto più profondo, radicato nella storia celtica e nelle leggende del Vescovo Patrizio, attende di essere scoperto oltre i cliché superficiali. Non si tratta solo di una ricorrenza religiosa o di un pretesto per bere birra; è un intreccio di miti, luoghi reali come il pozzo senza fondo e creature magiche come il Leprechaun che danno anima alla celebrazione. Dalla croce celtica ai serpenti scomparsi, ogni elemento racconta una storia specifica legata all’apostolato del santo e alla cultura locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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