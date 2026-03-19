Oltre duemilacinquecento anfibi salvati da volontari e Gev

Oltre duemilacinquecento anfibi sono stati salvati recentemente nel Parco regionale di Montevecchia e della Val Curone da un gruppo di circa sessanta volontari e Guardie ecologiche volontarie. Rospi e rane sono stati curati e liberati, con l’obiettivo di preservare le specie presenti nell’area protetta. L’intervento ha visto coinvolte diverse persone che si sono dedicate alla tutela degli anfibi durante le operazioni di salvataggio.

Rospi e rane trattati come re e regine a cui salvare la vita. Una sessantina di angeli custodi degli anfibi del Parco regionale di Montevecchia e della Val Curone, tra Gev e volontari, hanno salvato più di 2.550 rospi, rane e altre anfibi, impedendo che venissero travolti dagli automobilisti in corsa durante la migrazione verso stagni e zone umide dove riprodursi. "Si è conclusa anche quest’anno l’attività di salvataggio degli anfibi lungo le strade maggiormente interessate dalla migrazione verso i siti riproduttivi nel territorio del Parco – spiega Giovanni Zardoni, presidente del Parco -. La stagione si è concentrata in circa un mese di attività: nelle prime settimane di febbraio le precipitazioni hanno favorito gli spostamenti, mentre la scarsità di pioggia nelle settimane successive ha reso la migrazione più sporadica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Oltre duemilacinquecento anfibi salvati da volontari e Gev Articoli correlati “Essere presenza nel mondo del carcere”: oltre cento iscritti da tutta Italia al percorso di formazione per volontariNumerosi giovani under 30 tra i partecipanti, le dirette online seguite anche da altri Paesi europei hanno superato le 1. Leggi anche: Come abbinare gli anfibi nell’inverno 2026, tra capi avvolgenti, contrasti decisi e outfit grintosi da indossare ogni giorno