Oliver Mulas verso i Mondiali indoor | sogni e obiettivi nei 60 ostacoli
In questa puntata di Sprint Zone si parla di Oliver Mulas, atleta italiano che si prepara ai prossimi Mondiali indoor nei 60 ostacoli. Viene approfondito il suo percorso e i suoi obiettivi in vista della competizione. La trasmissione si concentra sui dettagli della sua preparazione e sulle aspettative legate alla partecipazione ai campionati mondiali di atletica leggera.
Perché McLaren è diversa da tutti? Piola svela tutto e Maglienti spiega il mistero Cina La favola Guaguas e l’exploit Uyba: Juantorena ed Eckl si raccontano a Volley Night! Nuovo appuntamento con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera e ai protagonisti emergenti del panorama italiano.??? Ospite della puntata è Oliver Mulas, giovane ostacolista ligure di Imperia, pronto a vivere la prima grande esperienza internazionale assoluta della sua carriera.?? Un’intervista tra aspettative, crescita tecnica e sogni azzurri, con uno dei talenti più interessanti dell’atletica italiana.?? Iscriviti al canale per non perdere tutte le puntate... 🔗 Leggi su Oasport.it
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