In questa puntata di Sprint Zone si parla di Oliver Mulas, atleta italiano che si prepara ai prossimi Mondiali indoor nei 60 ostacoli. Viene approfondito il suo percorso e i suoi obiettivi in vista della competizione. La trasmissione si concentra sui dettagli della sua preparazione e sulle aspettative legate alla partecipazione ai campionati mondiali di atletica leggera.

Perché McLaren è diversa da tutti? Piola svela tutto e Maglienti spiega il mistero Cina La favola Guaguas e l’exploit Uyba: Juantorena ed Eckl si raccontano a Volley Night! Nuovo appuntamento con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera e ai protagonisti emergenti del panorama italiano.??? Ospite della puntata è Oliver Mulas, giovane ostacolista ligure di Imperia, pronto a vivere la prima grande esperienza internazionale assoluta della sua carriera.?? Un’intervista tra aspettative, crescita tecnica e sogni azzurri, con uno dei talenti più interessanti dell’atletica italiana.?? Iscriviti al canale per non perdere tutte le puntate... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Oliver Mulas verso i Mondiali indoor: sogni e obiettivi nei 60 ostacoli

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