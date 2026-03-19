Il nuovo decreto attuativo sui dragaggi è stato approvato, consentendo un uso più semplice delle sabbie e semplificando le procedure burocratiche. La modifica permette di accelerare interventi ritenuti essenziali per garantire la sicurezza della navigazione e proteggere le coste. La normativa, approvata dopo anni di attese, mira a rendere più efficaci le operazioni di dragaggio.

"L’approvazione del nuovo decreto attuativo sui dragaggi rappresenta una svolta attesa da anni: si supera finalmente una burocrazia che ha frenato interventi fondamentali per la sicurezza della navigazione e la tutela delle nostre coste ". Lo afferma il deputato della Lega Andrea Barabotti in merito all’approvazione del decreto attuativo sui dragaggi. "Il provvedimento recepisce l’impostazione della proposta di legge che ho presentato alla Camera e introduce semplificazioni concrete: validità delle analisi dei fondali fino a sei anni e procedure più snelle per gli interventi ciclici. I sedimenti vengono finalmente considerati una risorsa e non più un problema". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ok al decreto, svolta per i dragaggi: "Più facile utilizzare le sabbie"

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