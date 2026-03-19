Nuovo ospedale modello paritario? E’ un’illusione

Da mesi si discute di un modello che prevede due ospedali paritari a Carpi e Mirandola, con reparti e specializzazioni distribuiti in modo equilibrato. Tuttavia, questa idea viene definita da alcuni come un’illusione, poiché non si sono verificati cambiamenti sostanziali nella gestione e nella distribuzione delle risorse tra le due strutture. La questione rimane al centro di confronti tra le parti coinvolte nel sistema sanitario locale.

"Da mesi si insiste su un modello che definiremmo illusorio: quello dei ‘due ospedali paritari’, Carpi e Mirandola, con reparti e specializzazioni suddivisi in modo equilibrato. Una visione che non sta né in piedi dal punto di vista organizzativo né da quello sanitario". È un intervento a gamba tesa quello di Daniele Ori, responsabile organizzativo Emilia di Patto per il Nord, in merito al piano sanitario per l’Area Nord della provincia di Modena che prevede un’alleanza strategica tra il Ramazzini e il Santa Maria Bianca, quali come strutture ‘paritarie’ e integrate. Un’alleanza che, secondo Patto per il Nord, rischia di mancare di equilibrio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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