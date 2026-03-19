Nella serata di martedì, una residente ha documentato un nuovo episodio di degrado nel quartiere Pilastro, dove decine di sacchi di rifiuti sono stati abbandonati all’interno del cantiere del MuBa. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di tensioni che da tempo coinvolgono l’area. La scena è stata ripresa e condivisa sui social media.

Decine e decine di sacchi della spazzatura. Buttati all’interno del cantiere del MuBa. La scena, ripresa da una residente martedì sera, è stata l’epilogo dell’ennesima giornata di tensioni al Pilastro. Se nel pomeriggio gli attivisti di MuBasta avevano di fatto costretto, con il loro atteggiamento, a sospendere la commissione in Quartiere sul progetto di Futura, in serata i soliti ‘ragazzini’ sono arrivati nel parco Mitilini, Moneta e Stefanini e hanno iniziato a lanciare sacchi di immondizia all’interno dell’area recintata. Avevano al seguito anche lo striscione che era stato affisso fuori dalla casa di quartiere in via Campana e, per concludere in ‘bellezza’ la serata, hanno anche lanciato dei petardi verso le auto in sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo assalto al Pilastro. Rifiuti buttati nel cantiere

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