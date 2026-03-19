Nuova costituzione

Il 16 marzo nella Repubblica kazaca è stata approvata una nuova costituzione con l’87,15 per cento dei voti a favore, secondo quanto riportato da Eurasianet. La consultazione ha coinvolto i cittadini in un processo di approvazione formale del testo. La decisione è stata ratificata attraverso un’ampia partecipazione e con un risultato favorevole molto elevato.

Il 16 marzo, con l’87,15 per cento dei voti a favore, è stata approvata una nuova costituzione kazaca, scrive Eurasianet. Secondo il presidente Qasym-Jomart Toqaev, grazie alla nuova carta “il Kazakistan abbandonerà il suo regime super-presidenziale per orientarsi verso un sistema con un parlamento più influente”. Varie modifiche sembrano però indicare il contrario: il presidente potrà fare direttamente nomine per cariche strategiche – alla banca centrale, ai servizi segreti e alla corte costituzionale – che in precedenza erano soggette all’approvazione del senato, che è stato abolito. Se il nuovo parlamento monocamerale rifiuterà per due volte di approvare le nomine presidenziali, il capo dello stato potrà scioglierlo e promulgare temporaneamente atti con forza di legge. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Nuova costituzione Articoli correlati Approvata in Kazakistan una nuova costituzione voluta dal presidente ToqaevDalla morte nel gennaio 2022 di 238 persone durante un’ondata di proteste contro l’alto costo della vita, Toqaev sosteneva di voler costruire “un... Kazakistan, approvata la nuova Costituzione: 87,15 per cento dei voti a favoreL’87,15 per cento degli elettori del Kazakistan che hanno preso parte al referendum nazionale di ieri, 15 marzo, ha votato a favore della nuova... La nuova Costituzione di Claude Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuova costituzione Temi più discussi: Referendum in Kazakistan, approvata la nuova Costituzione che rafforza i poteri del presidente; Il Kazakistan sceglie il futuro nel referendum per la nuova Costituzione; Una nuova costituzione minaccia lo stato di diritto in Kazakhstan; Approvata in Kazakistan una nuova costituzione voluta dal presidente Toqaev. Referendum in Kazakhstan, approvata la nuova Costituzione con l’87,15 per cento dei voti a favoreE' stata sottoposta al voto una revisione che interviene su 77 articoli, oltre l’80 per cento della Carta costituzionale adottata nel 1995 e già parzialmente rivista nel 2022 ... affaritaliani.it Approvata in Kazakistan una nuova costituzione voluta dal presidente ToqaevIn Kazakistan è stata approvata tramite referendum una nuova costituzione che secondo il presidente Qasym-Jomart Toqaev servirà a democratizzare il paese, ma che sembrerebbe in realtà rafforzare ulter ... internazionale.it CGIL Catania. . il 22 e il 23 al referendum VOTA NO! La giustizia non ha bisogno di una nuova Costituzione. Ha bisogno che quella che abbiamo venga applicata davvero. Lo dice il nostro segretario di Cgil Catania, Carmelo De Caudo. Il vero problema non - facebook.com facebook In Kazakistan è stata approvata una nuova Costituzione, che rafforza ulteriormente i poteri del presidente autoritario Tokayev x.com