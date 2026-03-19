Nel 2026, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si presenta con una strategia di mercato aggressiva e tecnologia avanzata. La numismatica dell’anno include il caso Collodi, associato alla presunta “perla nera” più significativa, e l’argento del Barocco Leccese. L’evento si concentra sulla presentazione di monete e materiali rari, con attenzione alle novità e alle produzioni speciali.

Il 2026 si apre per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sotto il segno di una strategia di mercato aggressiva e tecnologicamente raffinata. Non solo sono state coniate nuove monete, di fatto stati creati veri e propri “micro-asset” finanziari capaci di generare un indotto che travalica i confini nazionali. Al centro della scena, due emissioni diametralmente opposte per concezione ma identiche per appeal speculativo: il tributo al Barocco Leccese e l’atteso bicentenario di Carlo Collodi. Lecce, quando il Barocco diventa valore rifugio: premio che sfiora il 25-30% nelle prime settimane post-uscita. Nella prestigiosa serie “Italia delle Arti”, l’emissione dedicata a Lecce rappresenta l’eccellenza della monetazione in argento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Numismatica 2026 fra il caso Collodi (con la vera “perla nera” dell’anno) e l'argento del Barocco Leccese

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