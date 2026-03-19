Nella partita tra Perugia e Torres si affrontano due squadre con allenatori subentrati in corsa, entrambi impegnati a migliorare la situazione in classifica. La sfida si svolge dopo ventuno incontri, con un equilibrio di tre vittorie per parte e un pareggio. La squadra sarda sta cercando di risalire le posizioni, mentre i padroni di casa vogliono consolidare il momento positivo.

Quella tra Perugia e Torres sarà anche la sfida tra due allenatore subentrati in corsa che stanno provando a risollevare la situazione. Ad oggi quella di Tedesco è una marcia più veloce rispetto a quella di Greco, approdato sulla panchina della squadra sarda proprio un girone fa, alla vigilia della gara con il Perugia. Sfida terminata con il risultato di 1-1. Da allora ad oggi Greco, alla guida di una Torres molto vicina a quella della passata stagione, ha messo insieme 23 punti in 18 partite, con la bellezza di 11 pareggi, appena 3 sconfitte e però anche appena 4 vittorie, 22 gol segnati e 23 subiti, alla media di 1,27 punti a partita, che in proiezione sarebbero 48. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Numeri, sfida con Greco che sta risollevando la squadra sarda. Ventuno gare: regna l’equilibrio 7-7-7 il ’prefisso’ dell’allenatore

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