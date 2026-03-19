Nothing Phone 3a Pro | -100€ lampo afferra l’offerta!

Una promozione lampo su Amazon ha portato il Nothing Phone (3a) Pro da 256GB a un prezzo di 379,49 euro, rispetto ai 479 euro iniziali. La riduzione di circa 100 euro è stata annunciata come un’offerta limitata nel tempo. L’azienda ha reso disponibile questa versione dello smartphone con capacità di archiviazione elevata, attirando l’attenzione degli acquirenti interessati a risparmiare.

Una promozione lampo sta scuotendo il mercato degli smartphone: il Nothing Phone (3a) Pro da 256GB è sceso drasticamente di prezzo su Amazon, passando da 479 euro a soli 379,49 euro. Questa offerta, valida in questo preciso istante del 19 marzo 2026, rappresenta un’opportunità unica cerca un dispositivo con un’estetica radicale e prestazioni solide. Lo sconto applicato ammonta al 21%, permettendo un risparmio immediato che rende l’acquisto quasi obbligatorio per gli appassionati di tecnologia. Non si tratta solo di una semplice riduzione di costo, ma dell’accesso a uno strumento che si distingue nettamente dalla massa dei terminali convenzionali grazie alla sua cover posteriore illuminata da LED personalizzabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nothing Phone (3a) Pro: -100€ lampo, afferra l’offerta! Articoli correlati Pixel 10 Pro: -350€, AI e 8K in offerta lampoLa promozione in corso su Amazon rende accessibile il Google Pixel 10 Pro con uno sconto di 350 euro, portando il prezzo a 849 euro. Nothing phone (4a) colori svelati, ma nothing phone (4a) pro resta un mistero [galleria]un’anticipazione mirata sul contesto attuale evidenzia l’arrivo delle nuove colorazioni del Nothing Phone (4a). nothing Phone 3A Pro camera Aggiornamenti e notizie su Nothing Phone Temi più discussi: Nothing Phone (3a) Pro: minimo su Amazon per il cameraphone di fascia media; Nothing Phone (4a) è in vendita da oggi e riceve il primo, sostanzioso, aggiornamento; Nothing Phone (4a): le novità di Nothing OS 4.1; Realme 16 Pro+, la recensione dello smartphone Android medio gamma che punta tutto sulla fotografia. Nothing Phone (3a) Pro da 256GB: il diverso ora anche a un ottimo prezzoL'inimitabile Nothing Phone (3a) Pro, nella versione da 256GB, oltre ad avere un design diverso da tutti gli altri oggi è anche in offerta. punto-informatico.it Recensione Nothing Phone (3a) Pro, la fascia media che punta in altoIn un mercato sempre più competitivo e affollato di dispositivi simili tra loro, Nothing continua a distinguersi come una delle realtà più innovative e dirompenti del panorama tecnologico. Il brand, ... macitynet.it Nothing Phone (4a): il primo aggiornamento porta parecchie novità x.com Sconto incredibile! https://www.dday.it/redazione/51842/nothing-phone-2a - facebook.com facebook