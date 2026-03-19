Il ministro Nordio ha commentato le dichiarazioni di Bettini, definendolo il suo principale sostenitore nel sostenere il Sì, nonostante abbia espresso un voto No per principio sulla riforma. Nordio ha sottolineato che Bettini, uno dei fondatori del Partito Democratico, si è molto esposto pubblicamente, e ha aggiunto che questa posizione rappresenta, a suo avviso, un forte supporto. La replica di Bettini è arrivata con l’affermazione che il voto si basa sul merito.

"Coloro che dicono 'la riforma è giusta, ma io voto No per principio', non solo sono tanti ma ce n'è uno in particolare che io non ho il piacere di conoscere, ma che si è esposto molto ed è Goffredo Bettini, uno dei fondatori del Partito democratico e, secondo me, è il nostro migliore sponsor". A dirlo all'AdnKronos è il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in un discorso rivolto a chi andrà alle urne con un unico obiettivo: votare contro la premier Giorgia Meloni. Tra questi ci sarebbe proprio Bettini, a cui "questa riforma piace ma voterà No per dare una spallata al governo", dice Nordio. Una scelta che il Guardasigilli non critica, anzi, poiché questa "beata sincerità" dimostra come "il contenuto della riforma è un buon contenuto". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Nordio: "Il No di Bettini per principio è il miglior sponsor del Sì". La replica: "Voto nel merito"

Articoli correlati

Referendum, Nordio: “Bettini del Pd? Miglior sponsor della riforma”La campagna referendaria per il prossimo 22 e 23 marzo sta arrivando alle sue battute finali dopo mesi di battage mediatico tra i sostenitori del...

Bettini si rimangia la parola sul referendum: “Il voto non è sulla riforma Nordio, ma contro Meloni”Oggi il referendum sulla Giustizia è diventato “un sì o un no a Giorgia Meloni”, sostiene l'ideologo dem.

Aggiornamenti e notizie su Nordio Il No di Bettini per principio è...

Temi più discussi: Giachetti: Referendum occasione storica ma la sinistra vuole perderlaì; Serracchiani: Sbagliati metodo e merito: perciò dico No alla riforma; Nordio, 'votare no per far cadere il governo è una vana speranza'; Referendum ad alta tensione, bruciata in piazza foto di Meloni e Nordio. Il Guardasigilli: Non mi intimidiscono.

Referendum, Nordio: Bettini del Pd? Miglior sponsor della riforma, vota No solo contro il governoIl ministro ha sottolineato che sono in tanti quelli ai quali piace la riforma ma le danno un significato politico per abbattere il governo Meloni ... ilgiornale.it

Referendum, Nordio all'Adnkronos: Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota no(Adnkronos) - Coloro che dicono 'la riforma è giusta, ma io voto No per principio' non solo sono tanti, ma ce n'è uno in particolare che io non ho il piacere di conoscere, ma che si è esposto molto e ... msn.com

NORDIO VS BETTINI Bettini, 18 giugno 2025 sul Foglio: "Ritengo che la separazione delle carriere nella magistratura possa rappresentare un passo importante, persino doveroso, nella direzione di una maggiore terzietà del giudice" Bettini, 26 settembre 202 x.com

"L'ANM è diventato un centro di potere: con la vittoria del "Sì" e il sorteggio si eliminerà l'aspetto patologico del rapporto tra eletti ed elettori" Il Referendum si avvicina e il ministro della Giustizia Carlo Nordio ne parla a 360° all'Adnkronos: https://www.adnkrono - facebook.com facebook