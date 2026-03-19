Nordio e Rampelli si blindano | nessuna parola sul sottosegretario meloniano

Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia ha organizzato un evento ieri senza rilasciare dichiarazioni sul sottosegretario meloniano, e anche il ministro Nordio ha scelto di non commentare la questione. Entrambi si sono limitati a partecipare senza aggiungere nulla sui temi legati alla figura politica coinvolta. La scelta di non pronunciarsi ha mantenuto il silenzio sulle recenti tensioni tra le parti.

Ha avuto sfortuna Fabio Rampelli. Il deputato di FdI aveva organizzato il proprio evento, ieri, per la campagna referendaria pro Sì con ospiti di primo piano: il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la giornalista testimonial della riforma, Gaia Tortora. In un territorio estremamente simpatizzante: il VI municipio, l’unico di Roma guidato dalla destra. Per l’occasione si erano scomodi parecchi “ex camerati”, che con il leader della corrente dei «gabbiani» condividono le origini e una certa diffidenza (mai dichiarata esplicitamente) per le sorelle Meloni al comando del partito. Rampelli non avrebbe potuto immaginare che proprio ieri... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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