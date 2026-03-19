Non tutti hanno ricevuto la Carta docente il Ministero | Casi sporadici verifiche in corso
Il Ministero ha riferito che alcuni insegnanti non hanno ancora ricevuto la Carta docente per il 2026, definendo le segnalazioni come casi sporadici e annunciando verifiche in corso. Le prime settimane di distribuzione del bonus hanno evidenziato difficoltà nell’erogazione, in particolare tra docenti con contratto fino al 30 giugno. La situazione resta sotto osservazione mentre si cercano soluzioni.
Le prime settimane di attivazione della carta docente 2026 riaccendono le criticità legate all’erogazione del bonus, con segnalazioni che arrivano soprattutto dai docenti con contratto al 30 giugno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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