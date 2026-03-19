non solo memoria ma impegno

Oggi si ricorda una delle immagini più dure della pandemia, scelta appositamente per questa occasione. La data ha un significato preciso, collegato a un momento che ha segnato profondamente molti. La ricorrenza coinvolge tutti coloro che hanno vissuto quegli eventi e serve a mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto. La giornata si concentra sul tema della memoria e dell’impegno collettivo.

La data non è stata scelta a caso, ma è legata a una delle istantanee più drammatiche della pandemia. Era il 18 marzo 2020, nel silenzio di una città divenuta epicentro della prima, tragica ondata di Covid, una fila interminabile di camion militari carichi di bare usciva dal Cimitero Monumentale. Sono trascorsi sei anni da quella notte e Bergamo non ha dimenticato e del resto mai potrebbe farlo. La pandemia ha spezzato vite e sogni, distrutto famiglie. Nelle scorse ore la città ha reso omaggio alle vittime del coronavirus, che tanto duramente ha colpito tutta la Lombardia. In quei terribili giorni, con l’Italia in lockdown e la regione messa a dura prova, uno dei Leit Motiv era “Ne usciremo migliori”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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