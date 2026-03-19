Tutte le finali della Coppa d’Africa sono state ribaltate, portando il Marocco a conquistare il titolo. La decisione riguarda le partite disputate durante il torneo, considerato dalla Fifa la competizione tra Nazionali più rilevante. La vittoria del Marocco è ufficiale dopo le variazioni nei risultati delle finali.

Giustizia è stata fatta. Il Marocco è campione d’Africa, la competizione tra Nazionali che la Fifa ritiene la più importante. Molto più dell’Europeo, della Coppa America e dell’Asian Cup, vinta proprio ieri dalle Filippine 1-0 contro “Pescatori uniti atollo Diego Garcia”. L’arbitro non ha voluto rivelare la sua identità. E ha fatto bene! Tornando all’African Cup. Ricordiamo la finale. Rigore al 99esimo minuto per il Marocco, il Senegal non accetta. Fa entrare il pullman in campo e porta i giocatori in ritiro a Coverciano. Non arriveranno mai. Dopo pochi minuti il Marocco sbaglia il rigore. Il pullman dei senegalesi, che era già sulla tangenziale di Rabat, costruita da una ditta italiana, Salini Impregilo (il titolo si impenna in Borsa del 15 per cento), viene richiamato allo stadio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Non solo la Coppa d’Africa, tutte le finali sono state ribaltate. È la giustizia, bellezza!

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