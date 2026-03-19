Non si tutela l’indipendenza distruggendo le istituzioni

Letizio Magliaro, giudice del tribunale di Bologna, si avvia alla pensione dopo aver iniziato la carriera nel 1986. Dopo aver lavorato come pretore, ha sempre svolto il ruolo di giudice, contribuendo a numerosi procedimenti nel corso degli anni. La sua esperienza si conclude con quasi quattro decenni di servizio nel settore giudiziario, che ha portato avanti senza interruzioni.

Letizio Magliaro va in pensione da gip del tribunale di Bologna. In magistratura dal 1986, dopo gli inizi da pretore ha sempre esercitato la funzione giudicante. Lei non ne subirà gli effetti, ma cosa accadrà nei palazzi di giustizia se dovesse passare la riforma? Mi pare chiaro che con questa separazione delle carriere vedremo dei pubblici ministeri sempre meno attenti al processo e sempre più attenti al risultato. Cioè alle condanne che riusciranno o non riusciranno ad ottenere. Non è già così? Fuori dai denti: per alcuni pm sicuramente sarà così. Però con la riforma questo aspetto verrà esasperato e istituzionalizzato. Chi sostiene il Sì dice che il giudice è più portato a dare ragione ai pubblici ministeri perché rappresentano la parte pubblica. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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