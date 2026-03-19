Non mangiatelo | rischio salmonella ritirato lotto di salame Ecco quale

È stato ritirato dal mercato un lotto di salame Milano del marchio Sigma, prodotto dai Salumifici Granterre di Modena, a causa di un rischio di salmonella. La decisione è stata presa dopo che sono stati riscontrati possibili contaminazioni nel prodotto. La notifica riguarda le confezioni distribuite recentemente e invita i consumatori a non consumare il salame interessato.

Modena, 19 marzo 2026 – Ritirato dal mercato, per la possibile presenza di Salmonella, un lotto di confezioni di salame Milano del marchio Sigma prodotto da Salumifici Granterre di Modena. A renderlo noto il ministero della Salute con un richiamo alimentare pubblicato sul sito web. Di che lotto si tratta. L'allerta riguarda il lotto 22604715 venduto in confezioni da 100 grammi con data di scadenza 22 aprile 2026, prodotto da Salumifici Granterre di Modena. La raccomandazione, per chi lo ha già acquistato, è quella di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso o una sostituzione. Cos’è la salmonella. La salmonella è l'agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Non mangiatelo”: rischio salmonella, ritirato lotto di salame. Ecco quale Articoli correlati Salame Milano contaminato nei supermercati, rischio Salmonella: il lotto oggetto di richiamoIl Ministero della Salute ha pubblicato il 17 marzo 2026 un richiamo alimentare per il salame Milano del marchio Sigma per possibile presenza di... Supermercati Sigma richiamano Salame Milano affettato per rischio Salmonella: il lotto interessatoIl richiamo è stato predisposto dallo stesso produttore del salame a causa di un rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile... Contenuti utili per approfondire Non mangiatelo rischio salmonella... Salame Milano contaminato nei supermercati, rischio Salmonella: il lotto oggetto di richiamoA causa di possibile presenza di Salmonella, un lotto di salame Milano è stato richiamato dai supermercati Sigma: cosa fare dopo l’acquisto ... quifinanza.it Salame Milano richiamato dai supermercati per rischio Salmonella: il lotto da non consumareSigma richiama un lotto di salame Milano affettato prodotto da Salumifici Granterre: possibile presenza di salmonella. Ecco il lotto, con tanto di foto, e cosa fare se lo hai acquistato. greenme.it