Il 24 marzo 2026 si svolge a Roma, presso l'Università Europea di Roma, il corso intitolato “Non ho l'età: donna e menopausa”. L'iniziativa è organizzata dalla Divisione di Ginecologia dell'Ospedale San Carlo di Nancy, parte del gruppo GVM care. La giornata è dedicata a approfondire temi legati alla menopausa e alla salute delle donne in questa fase della vita.

Martedì 24 marzo 2026 si terrà a Roma, presso l'Università Europea di Roma (UER), il Corso “Non ho l'età: donna e menopausa” organizzato dalla Divisione di Ginecologia dell'Ospedale San Carlo di Nancy - GVM care - Roma (dott. Giuseppe Sorrenti dott. Mariavita Ciccarone). Una donna che sta per andare in menopausa manifesta disagio, nervosismo, insofferenza, intolleranza, ma soprattutto si domanda: “sto invecchiando pure io? Ma non ho l'età .” I relatori, tutti di grande competenza nel campo, cercheranno di rispondere a queste domande, analizzando inoltre stati di menopausa “meno fisiologici”: precoce, anticipata e quella particolare menopausa, detta iatrogena, che riguarda le donne con malattie oncologiche o croniche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Non ho l'età: donna e menopausa” all'Università Europea di Roma (UER)

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