Non era la persona che diceva di essere Per me la menzogna è qualcosa su cui non si può trattare | Kristin Cabot ribalta il caso Kiss Cam e punta il dito contro l’ex CEO

Kristin Cabot ha commentato il caso della “kiss cam”, affermando che l’ex CEO non era la persona che diceva di essere e sottolineando che, a suo avviso, la menzogna non può essere tollerata. Dopo un periodo di silenzio, ha rilasciato una versione dei fatti che differisce da quella precedente, puntando il dito contro l’ex dirigente.

Prima il silenzio, poi la versione che cambia. Kristin Cabot torna sul caso della “kiss cam” dei Coldplay, il video che l’ha esposta pubblicamente e le è costato la carriera, e per la prima volta sposta il baricentro della vicenda: non più solo uno scandalo virale, ma una relazione che, sostiene oggi, sarebbe nata su presupposti falsi. Ospite del podcast di Oprah Winfrey, l’ex responsabile HR di Astronomer ha raccontato di aver creduto che Andy Byron, allora amministratore delegato dell’azienda, fosse già in fase di separazione dalla moglie quando tra loro è iniziata la frequentazione. Una convinzione che oggi lascia intendere fosse infondata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non era la persona che diceva di essere. Per me la menzogna è qualcosa su cui non si può trattare”: Kristin Cabot ribalta il caso Kiss Cam e punta il dito contro l’ex CEO Articoli correlati Leggi anche: Milan, Ordine punta il dito contro quella scelta di Allegri: «La riconoscenza può condurre a qualche errore di valutazione!». A cosa si è riferito Coldplay Couple's Kristin Cabot Is Keynote Speaker at Crisis PR ConferenceKristin Cabot -- one half of the couple who went viral on social media this summer when they were caught getting cozy at a Coldplay concert -- is the... SOLTERO È VIRALE E… POTRESTE CONOSCERE IL CANTANTE! Tutto quello che riguarda Kristin Cabot Discussioni sull' argomento Dalla kiss cam ai Colplday al salotto di Oprah, parla Kristin Cabot: Mio marito era allo stadio; Il dirigente delle risorse umane al centro della controversia sulle kiss cam dei Coldplay difende il rapporto molto stretto con il CEO; A otto mesi dalla kiss cam dei Coldplay, la coppia rompe il slenzio sul loro rapporto.