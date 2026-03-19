Non è la TV stasera | Davide Marra dopo Meloni al Pulp Podcast Filippo Nardi e l'audio di Mara Venier su Mammucari

Stasera a Non è la TV, Davide Marra interviene dopo il suo appearance al Pulp Podcast con Meloni. Filippo Nardi condivide dettagli sul Grande Fratello e rivela alcuni retroscena riguardanti il caso tra Mammucari e Venier, mentre si discute anche di un audio di Mara Venier su Mammucari. La puntata presenta quindi interventi di diversi protagonisti dello spettacolo e dell'intrattenimento.

Stasera a Non è la TV: Davide Marra ospite dopo il Pulp Podcast con Meloni, Filippo Nardi racconta il GF e i retroscena esclusivi sul caso Mammucari-Venier. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Meloni a Pulp Podcast, l'intervista. "Lei si è chiesto perché?", la domanda che inchioda Marra e sinistra"Per noi avere qui oggi la presidente Giorgia Meloni è una grande opportunità e un grande traguardo".

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“Non cercavamo il sangue, abbiamo fornito strumenti di analisi” Davide Marra risponde su Fanpage.it alle critiche dopo l’intervista di “Pulp” a Giorgia Meloni: https://fanpa.ge/vBxRp - facebook.com facebook

E dunque, per provare a raggiungere una platea più larga, tendenzialmente più giovane di quella che di solito segue i talk show, si è scelto un mezzo di comunicazione insolito: il podcast di Fedez e Davide Marra x.com