Non ci fu corruzione assolto l' ex presidente della Provincia

Da quotidianodipuglia.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente della Provincia di Taranto è stato assolto dopo una sentenza di secondo grado che ha respinto l'accusa di corruzione. In precedenza, era stato condannato a nove anni e mezzo di reclusione, ma la decisione attuale ha concluso il procedimento giudiziario con un esito diverso. La vicenda, quindi, si è conclusa con l'assoluzione dell'ex presidente.

L’accusa di corruzione frana in secondo grado. E per l’ex presidente della Provincia di Taranto Martino Tamburrano arriva l’assoluzione dopo la condanna a nove anni e mezzo di reclusione in primo grado. Stesso discorso per quanto riguarda l’imprenditore Pasquale Lonoce. Anche lui è stato scagionato dalla Corte d’Appello che ha cancellato completamente la condanna a nove anni di carcere inflitta all’imprenditore dal Tribunale, presieduto dal giudice Patrizia Todisco. Per entrambi l’assoluzione decretata dalla Corte, presieduta dalla giudice Antonia Martalò e completata dai giudici Ugo Bassi e Valeria Vincenti, è arrivata perché il fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

non ci fu corruzione assolto l ex presidente della provincia
© Quotidianodipuglia.it - Non ci fu corruzione, assolto l'ex presidente della Provincia

Articoli correlati

Corruzione, indagato il presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani: “Mazzette su un appalto per le strade”Il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani (Bat), il 74enne Bernardo Lodispoto, sindaco del comune di Margherita di Savoia, è indagato...

Corruzione, indagato il presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani Bernardo Lodispoto: “Mazzette su un appalto per le strade”C’è un momento, nella vita pubblica di un territorio, in cui il brusio quotidiano delle istituzioni si interrompe bruscamente.

Contenuti e approfondimenti su Non ci fu corruzione assolto l'ex...

Discussioni sull' argomento I fratelli Boccolini, pena riconfermata per la maxi tangente di Foppolo. E Piccinelli li denuncia per falsa testimonianza; Montante condannato (con il concordato) a 5 anni e 10 mesi per corruzione e accesso abusivo allo Sdi, ma non finisce in carcere; Corruzione nella sanità in Sicilia, Bernardette Grasso si difende: Non sono indagata e non cono; TIBERIO, CUSANI CONDANNATO A 6 ANNI DI RECLUSIONE. CONDANNE ANCHE PER GLI ALTRI IMPUTATI.

Cerca altre news e video sullo stesso tema.