Non ci fu corruzione assolto l' ex presidente della Provincia

L'ex presidente della Provincia di Taranto è stato assolto dopo una sentenza di secondo grado che ha respinto l'accusa di corruzione. In precedenza, era stato condannato a nove anni e mezzo di reclusione, ma la decisione attuale ha concluso il procedimento giudiziario con un esito diverso. La vicenda, quindi, si è conclusa con l'assoluzione dell'ex presidente.

L’accusa di corruzione frana in secondo grado. E per l’ex presidente della Provincia di Taranto Martino Tamburrano arriva l’assoluzione dopo la condanna a nove anni e mezzo di reclusione in primo grado. Stesso discorso per quanto riguarda l’imprenditore Pasquale Lonoce. Anche lui è stato scagionato dalla Corte d’Appello che ha cancellato completamente la condanna a nove anni di carcere inflitta all’imprenditore dal Tribunale, presieduto dal giudice Patrizia Todisco. Per entrambi l’assoluzione decretata dalla Corte, presieduta dalla giudice Antonia Martalò e completata dai giudici Ugo Bassi e Valeria Vincenti, è arrivata perché il fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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