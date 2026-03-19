Il governo critica le speculazioni sulla benzina, nonostante i rincari siano più contenuti rispetto al prezzo del petrolio. Secondo le autorità, ci sarebbero pratiche che gonfiano i costi senza motivazioni evidenti, ma non ci sono prove di un problema reale di speculazione sul carburante. La questione rimane sotto osservazione, mentre i prezzi alla pompa continuano a salire.

I rincari dei carburanti sono inferiori a quelli del petrolio, ma il governo accusa comunque i benzinai di approfittarsene Le cose non stanno proprio così, e le accuse di speculazione servono un po’ a nascondere l’imbarazzo del governo dovuto all’incapacità di ridurre strutturalmente le accise sui carburanti, le tasse di importo fisso che gravano su ogni litro di benzina e diesel. In Italia le accise sono alte, e i partiti di destra – soprattutto Fratelli d’Italia, quello di Meloni – avevano fatto campagne aggressive per abbassarle, quando erano all’opposizione. Mercoledì il governo ha approvato un decreto per ridurle temporaneamente e cercare di compensare così l’aumento del prezzo che si è visto in queste settimane. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Non c’è davvero un problema di speculazione sulla benzina

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