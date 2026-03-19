Nokian Tyres | il centro prove di Ivalo compie 40 anni

Il centro prove di Ivalo, gestito da Nokian Tyres, ha raggiunto i 40 anni di attività. Dal 1986, a circa 235 km dal circolo polare artico, vengono condotti test su pneumatici per veicoli. Ogni anno, vengono valutati più di 5 modelli di pneumatici presso questa struttura. La sede si trova in un'area caratterizzata da condizioni climatiche estreme.

Il Centro prove Ivalo, il più grande e diversificato ambiente di test di pneumatici al mondo e utilizzato da Nokian Tyres per testare migliaia di gomme all'anno, celebra il 40° anniversario. Nota anche come "Inferno bianco", la struttura si trova in Lapponia e fin dalla sua apertura nel 1986 ha sempre costituito l'epicentro degli sforzi del produttore finlandese di pneumatici volti alla ricerca della maggiore sicurezza possibile. Tra novembre e aprile, infatti, gli pneumatici vengono testati sulle oltre 20 piste presenti nel complesso. Le rigide condizioni invernali consentono alla Nokian Tyres di operare a Ivalo per circa 180 giorni l'anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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