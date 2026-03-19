Durante la partita tra Liverpool e Galatasaray, l'attaccante olandese Noa Lang ha subito un grave infortunio, che ha portato al suo pollice tagliato. L'incidente si è verificato durante il match, creando grande preoccupazione tra i giocatori e lo staff. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle cause dell'incidente o sulle conseguenze immediate per l'atleta è stato comunicato.

Notte horror per il Galatasaray a Liverpool e infortunio choc per Noa Lang. L'attaccante olandese del Napoli, da gennaio in prestito ai turchi, si è lacerato il pollice della mano destra dopo essersi appoggiato ai tabelloni pubblicitari di Anfield nei minuti finali del match perso per 4-0 dalla sua squadra contro i Reds negli ottavi di Champions League. Lang è stato portato in ospedale a causa della profonda ferita e potrebbe essere necessario un intervento chirurgico, come riferito dall'allenatore del Gala Okan Buruk. Lang stava contendendo la palla al centrocampista del Liverpool Curtis Jones al 75' quando è inciampato all'indietro contro un cartellone pubblicitario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Noa Lang, pollice tagliato: l'infortunio horror in Liverpool-Galatasaray

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