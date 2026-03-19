Noa Lang infortunio horror ad Anfield | amputazione del pollice scongiurata ma è giallo sui cartelloni

Durante la partita di Champions League contro il Liverpool ad Anfield, l’attaccante del Galatasaray Noa Lang ha subito un grave incidente che ha richiesto un intervento medico. Il calciatore ha riportato un taglio profondo al pollice della mano destra, causato da un pezzo tagliente dei cartelloni pubblicitari a bordo campo. La situazione ha richiesto cure immediate, ma è stata evitata l’amputazione del pollice.

L’ attaccante del Galatasaray Noa Lang è stato protagonista di un gravissimo incidente durante la sfida di Champions League contro il Liverpool ad Anfield, subendo un taglio profondo al pollice della mano destra causato dall’impatto con un pezzo tagliente dei cartelloni pubblicitari a bordocampo. Il calciatore, soccorso immediatamente con l’ausilio dell’ossigeno per superare lo stato di shock e il dolore atroce, è stato trasportato d’urgenza in un ospedale di Liverpool per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico ricostruttivo. Il club turco ha confermato la gravità dell’incisione, mentre la UEFA ha avviato un’ispezione tecnica sulle strutture dello stadio per accertare le responsabilità circa la mancanza di protezioni adeguate sulla barra metallica che ha causato la lesione. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Noa Lang, infortunio horror ad Anfield: amputazione del pollice scongiurata, ma è giallo sui cartelloni Articoli correlati Leggi anche: Lang shock, cade sui cartelloni e si apre il pollice. Portato in ospedale: "Forse subito operato" Leggi anche: Infortunio spaventoso per Noa Lang: dita danneggiate dopo collisione con le barriere di Anfield. Una selezione di notizie su Noa Lang Come sta Noa Lang dopo il bruttissimo infortunio al dito: intervento chirurgico nella notteNoa Lang è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte dopo il terribile infortunio in Liverpool-Galatasaray ... fanpage.it Noa Lang, l'impatto con un cartellone pubblicitario: il dito sanguinante e le urla di doloreBrutto incidente per l'attaccante del Galatasaray ex Napoli Noa Lang, durante un'azione sbatte contro un cartellone e le dita rimangono schiacciate: verrà operato ... rainews.it