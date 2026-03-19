Un gruppo di bagnini si è riunito davanti a Montecitorio portando con sé striscioni, water e carta igienica per manifestare contro le aste per il rinnovo delle concessioni balneari. Si definiscono ‘bagnini incazzati uniti’ e temono che questa misura possa mettere a rischio i loro posti di lavoro e le imprese legate al settore. La protesta ha attirato l’attenzione sull’opposizione alle procedure di vendita delle concessioni.

Si definiscono ‘bagnini incazzati uniti’, e sono arrivati fin davanti a Montecitorio con striscioni inequivocabili, water e carta igienica, per dire no alle aste per il rinnovo delle aste. La manifestazione si è tenuta lunedì scorso, con oltre 200 partecipanti provenienti da tutto il Paese. "Non è finita qui" dicono i bagnini riminesi aderenti al neonato movimento, "domani andremo a San Benedetto. Le nostre iniziative non si fermano". I ‘bagnini incazzati’ riminesi arrivati a Roma lunedì, erano una dozzina provenienti da tutta la costa provinciale. Sono operatori che si dicono profondamente insoddisfatti da quanto fatto, non solo dal governo, ma anche dai sindacati di riferimento, la cui azione viene vista come troppo morbida nei confronti dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - No alle aste e timori per il futuro. I bagnini scendono in piazza: "Così rischiamo lavoro e imprese"

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